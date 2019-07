Libia-Ue: Mogherini, Hahn e Avramopoulos condannano violenza su civili (2)

- "Durante questo conflitto l'Ue, in stretta cooperazione con l'Onu e nel quadro della task force Unione africana-Ue-Onu sulla Libia, ha lavorato per proteggere libici, rifugiati e migranti. Abbiamo cercato di evacuare i rifugiati e i migranti dai centri di detenzione vicino alla linea del fronte. Ove possibile, abbiamo permesso loro di trovare sicurezza al di fuori della Libia, questi sforzi devono continuare ed essere intensificati con urgenza", hanno ricordato Mogherini, Hahn e Avramopoulos. "Sfortunatamente, molti altri sono a rischio e dovrebbero essere trasferiti in luoghi sicuri rapidamente in modo che possano ricevere assistenza ed essere evacuati. Ripetiamo il nostro più ampio richiamo a tutte le parti nel conflitto al rispetto del diritto umanitario internazionale e a consentire l'accesso incondizionato agli attori umanitari. La nostra posizione sul sistema di detenzione dei migranti in Libia è chiara: questo sistema deve finire e le migrazioni devono essere gestite nel pieno rispetto degli standard internazionali, anche in materia di diritti umani", hanno proseguito. "Questo attacco mostra ancora una volta la necessità di un cessate il fuoco nel conflitto libico. L'Ue continuerà a prestare il massimo sostegno al rappresentante speciale delle Nazioni Unite e del segretario generale delle Nazioni Unite Ghassan Salamé per raggiungere una soluzione politica. Tutti i partner regionali e internazionali dovrebbero ugualmente prestare il loro sostegno per raggiungere la pace", hanno concluso. (Beb)