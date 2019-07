Migranti: Trenta, "stiamo lavorando per prevenire e arginare i flussi"

- L'Italia sta lavorando "per prevenire e arginare i flussi migratori che sempre più spesso offrono morte e non speranza". Lo ha detto oggi il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, in un post su Facebook. "Da diversi mesi sto lavorando sinergicamente con alti rappresentanti dei governi dell'area del Maghreb. Sono stata personalmente in più paesi per avviare progetti di cooperazione e supporto per rafforzare le Forze armate e di polizia locali. Proprio in Tunisia, a breve, partirà una missione in cui saranno impegnati i nostri militari a fianco dei colleghi tunisini", ha detto la titolare dicastero della Difesa. L’Italia, infatti, invierà in Tunisia una presenza militare rotazionale di circa 15 unità nell’ambito di una missione bilaterale di cooperazione e supporto che svolgerà attività di addestramento, consulenza e assistenza. "Anche in Libia continueremo a offrire supporto medico e assistenza ai civili, tenendo alta l'attenzione sulla crisi. Ribadisco: la nostra politica seguirà quella della Coalizione internazionale e saremo attenti affinché non si verifichino ingerenze", ha spiegato la Trenta, sottolineando come la stabilità libica interessi tutti e dovranno essere i libici a scegliere il proprio futuro. "Questi sono alcuni punti a cui stiamo lavorando per prevenire e arginare i flussi migratori che sempre più spesso offrono morte e non speranza. Se rafforziamo e rendiamo indipendenti i paesi del Nord Africa, questi potranno garantire condizioni di maggiore controllo e gestione di una crisi umanitaria che dura da anni e che potrebbe peggiorare senza la stabilità nell'area del Maghreb", ha concluso il ministro della Difesa.(Res)