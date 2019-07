Istat: Meloni, governo inserisca in prossima manovra piano straordinario per sostegno natalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, scrive su Facebook che "oggi l'Istat certifica il suicidio demografico italiano: mai così poche nascite dall'Unità d'Italia. Un'emergenza sparita dall'agenda di governo, che pure aveva annunciato interventi strutturali per sostenere la natalità. L'ultima promessa mancata è quella del ministro Di Maio, che aveva giurato di voler reinvestire il miliardo di euro avanzato dal reddito di cittadinanza per aiutare le famiglie. Peccato però che questi soldi siano stati invece 'congelati' per evitare l'infrazione europea. Basta con le prese in giro", continua la parlamentare, "Fratelli d'Italia chiede fin da subito all'esecutivo di studiare un piano straordinario di sostegno alla famiglia e alla natalità da inserire nella prossima manovra economica. Se è necessario va fatto anche in deficit", conclude Meloni, "perché qui è in gioco il futuro dell'Italia e le regole europee non contano".(Rin)