Roma: in maxi operazione anti 'ndrangheta sequestri anche a Viterbo, L'Aquila, Genova e Alghero

- Uno sforzo "gigantesco" quello della polizia di Stato che questa mattina ha portato a un maxi sequestro nei confronti di una 'ndrina calabrese insediata da anni a Nord di Roma. I sequestri per beni dal valore complessivo di oltre 120 milioni di euro non hanno riguardato però solo la Capitale. "Ci sono 80 pattuglie ancora in azione e sono stati impiegati quasi 300 uomini, si tratta di uno sforzo organizzativo imponente. Sono stati sequestrati immobili in tutta Italia, tra cui 30 a Viterbo, 10 a L'Aquila, 1 a Genova, 1 ad Alghero, anche 1 terreno sequestrato a Reggio Calabria", ha spiegato Angela Altamura, la dirigente della divisione Anticrimine della Questura di Roma che si è occupata dell'indagine. "Il nostro compito - ha aggiunto Altamura - è scovare i tesori nascosti dei criminali, considerando che questi non sono soggetti che si atteggiano a mafiosi ma sono stati già condannati più volte per mafia".(xcol4)