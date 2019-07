Roma: Questura, attività sequestrate non saranno chiuse ma reimmesse in circuito legalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le attività sequestrate non sono state chiuse, non abbiamo posto i sigilli ma ci saranno degli amministratori giudiziari e le aziende verranno reimmesse nel circuito della legalità". Così Angela Altamura, la dirigente della divisione Anticrimine della Questura di Roma che si è occupata dell'indagine che ha portato questa mattina a un maxi sequestro da oltre 120 milioni di euro nei confronti di una 'ndrina attiva a nord di Roma. "L'amministrazione giudiziaria è uno strumento straordinario per combattere la criminalità organizzata che mette in conto di farsi qualche anno di galera, ma non accetta di essere privata del proprio patrimonio", ha concluso. (xcol4)