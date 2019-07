Ue: sindaco Sala, congratulazioni a Sassoli, una grande notizia per tutti noi e per il Paese

- Il sindaco di Milano Giuseppe Sala commenta su Twitter l'elezione di David Sassoli a nuovo Presidente del Parlamento Europeo: "Una grande notizia per tutti noi e per il nostro Paese. Congratulazioni e buon lavoro!". (com)