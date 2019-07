Speciale energia: Congo-Kinshasa, Ua propone a Russia di partecipare a progetto diga Grand Inga

- L'Unione africana ha proposto alle compagnie russe di prendere parte al progetto della diga di Grand Inga, nella Repubblica democratica del Congo (Rdc), che prevede la costruzione della più grande centrale idroelettrica del mondo. Lo ha riferito il portavoce della commissione Infrastrutture e commercio dell'Ua Raila Odinga. “Se si guarda all'economia della Repubblica democratica del Congo, grazie alla Inga i congolesi avranno abbastanza energia per i prossimi 30 anni. Alla parte rimanente del continente ne serve di più. Inga, quindi, non va considerato come un progetto nazionale per la Rdc, ma come un progetto continentale. Questo è un settore in cui la Russia può lavorare con l'Africa. Ci sono molte opportunità nelle infrastrutture, questi progetti sono commercialmente fattibili", ha detto Odinga in una dichiarazione rilasciata all'agenzia di stampa russa "Ria Novosti". (Rum)