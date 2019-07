Speciale energia: Iran, entrata in vigore Instex non sarà in grado di ripristinare “immagine dell’Europa”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'entrata in vigore del meccanismo finanziario Instex non sarà “in grado di ripristinare l’immagine rovinata dell’Europa”. Lo ha dichiarato il segretario del Consiglio per il discernimento dell’Iran (organismo politico legato all'autorità della Guida suprema della Rivoluzione islamica), Mohsen Rezaei, in un messaggio sul suo profilo Twitter. "Instex non può rilanciare la reputazione distrutta dell'Europa, tanto meno essere un privilegio per l'Iran", ha dichiarato Rezaei, facendo riferimento al meccanismo commerciale speciale creato dall’Europa e da Francia, Germania e Regno Unito per salvare l’accordo sul nucleare iraniano dopo il ritiro unilaterale degli Stati Uniti nel maggio 2018. Le osservazioni di Rezaei giungono dopo che Teheran ha annunciato di aver superato il limite nella produzione di uranio arricchito 3,67 per cento, violando l'accordo sul nucleare, e dopo che lo scorso 28 giugno la commissione congiunta del Piano d’azione globale congiunto (Jcpoa) ha annunciato l’entrata in vigore di Instex precisando che le prime transazioni sono in corso di elaborazione. Tuttavia, secondo l’Iran, il meccanismo deve ancora dimostrare la sua efficacia e attualmente copre solamente gli scambi commerciali tra Iran e paesi Ue per quanto riguarda cibo, medicine e dispositivi medici per poi includere gradualmente altri prodotti. "Instex copre in realtà operazioni bancarie per il commercio di cibo, medicine e attrezzature mediche e questo è un insulto alla nazione iraniana”, ha dichiarato ai media iraniani Mohammad Pour Ebrahimi, membro della Commissione economica del parlamento iraniano citato dall’agenzia di stampa “Mehr”. (Res)