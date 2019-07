Speciale energia: Brasile, a maggio record per la produzione di petrolio e gas

- La produzione nazionale di petrolio in Brasile, a maggio del 2019, ha raggiunto 2.731.000 di barili al giorno superando, seppur di misura, il precedente record stabilito nel mese di dicembre 2016 di 2.730.000 barili al giorno. Lo riferisce l'Agenzia nazionale del petrolio brasiliana (Anp) in un rapporto diffuso ieri, 2 luglio. Il risultato di maggio 2019 rappresenta un aumento del 4,9 per cento nella produzione rispetto ad aprile 2019 e un aumento del 4,7 per cento nella produzione rispetto a maggio del 2018. Secondo l'Anp, anche la produzione di gas è stata da record, raggiungendo i 118 milioni di metri cubi al giorno. Il precedente record era stato registrato a ottobre del 2018 (117 milioni di metri cubi al giorno). Anche la produzione di petrolio estratto dai giacimenti nello strato di pre-sal ha superato il record precedente. Sono stati prodotti 2,1 milioni di barili di petrolio al giorno, pari al 60,7 per cento della produzione nazionale totale. In particolare sono stati estratti 1.6 milioni di barili di petrolio e 68,7 milioni di metri cubi di gas naturale. I giacimenti gestiti dalla compagnia petrolifera statale brasiliana Petrobras hanno prodotto il 94,4 per cento del petrolio e del gas naturale. Il giacimento di Lula, nel bacino pre-sal di Santos, ha prodotto la maggior quantità di petrolio e gas, con una media di 910 mila barili di petrolio al giorno e 39,1 milioni di metri cubi di gas naturale al giorno. (Brb)