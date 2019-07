Speciale energia: Arabia Saudita, Aramco sigla joint venture con Baker Hughes

- Saudi Aramco e Baker Hughes hanno firmato un memorandum d'intesa per creare una nuova joint venture in Arabia Saudita. L'accordo prevede la produzione di materiali non metallici che saranno utilizzati in una varietà di settori dell'industria energetica. (Res)