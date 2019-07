Speciale energia: Iran, Rohani, Teheran ripristinerà progetto originario reattore Arak dal 7 luglio

- L’Iran ripristinerà il reattore di Arak in base al suo progetto originario a partire dal 7 luglio se i partner europei non riusciranno a rispettare gli impegni assunti nell'ambito dell'accordo sul nucleare del 2015. Lo ha dichiarato il presidente iraniano Hassan Rohani durante una riunione del gabinetto di governo avvenuta oggi. “L’Iran avvierà le sue misure per ridurre i suoi impegni nell’accordo sul nucleare e se i paesi occidentali vogliono esprimere rammarico o rilasciare dichiarazioni lo facciano ora”, ha dichiarato Rohani. Il presidente iraniano ha avvertito che dopo il 7 luglio verrà aumentata anche la percentuale di arricchimento dell’uranio. “Abbandoneremo anche questo impegno e aumenteremo il livello di arricchimento”, ha aggiunto. "Dal 7 luglio, se gli altri partiti non rispettano tutti i loro impegni secondo il calendario, il reattore di Arak sarà ripristinato al suo progetto originale che hanno dichiarato essere pericoloso e in grado di produrre plutonio; a meno che non si attengano a tutti i loro impegni riguardo al reattore di Arak", ha aggiunto. Rohani ha inoltre sottolineato: "L’Iran si atterrà all’accordo quando vi sarà un ritorno all’utilizzo della logica, al tavolo dei negoziati, alla comprensione reciproca, al rispetto della legge e alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'Onu, e in queste condizioni tutti noi ci atterremo al Jcpoa (Piano d’azione globale congiunto). Rimarremo impegnati nell'accordo finché gli altri partiti saranno all'altezza dei loro impegni". I restanti firmatari dell'accordo chiedono all'Iran di restare, ha dichiarato Rohani: “Se questo è un buon affare, perché l'Europa e gli Stati Uniti non si attengono ai loro impegni? E se questo è un cattivo affare, allora perché creano confusione nei media quando l'Iran vuole ridurre parte dei suoi impegni in linea con l'accordo?”. Il presidente ha aggiunto che, come annunciato in precedenza, l'Iran tornerà rapidamente a tutti i suoi impegni se le altre parti faranno altrettanto. Il presidente iraniano ha inoltre lanciato una critica allo Strumento a sostegno degli scambi commerciali (Instex) approvato dai paesi europei, definendolo un meccanismo “senza soldi”. “Un Instex vuoto non vale nulla, ma se diventa attivo e può consentire all’Iran di ottenere il denaro delle esportazioni petrolifere, nonostante tutti i suoi inconvenienti, il meccanismo può essere in qualche modo accettato", ha sottolineato Rohani. (Res)