Salute: 25 giovani pazienti del Bambino Gesù da Roma a Misurina per imparare a gestire l’asma

- Sono 25 i giovani pazienti dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù, affetti da asma allergico grave, che dal 29 giugno al 14 luglio partecipano al progetto “Respirare secondo natura”, che sono andati da Roma a Misurina, all'Istituto Pio XII, per imparare a gestire la malattia in alta quota. I 25 giovani pazienti, spiega una nota della fondazione Bambino Gesù onlus che sostiene il progetto, tornano a respirare a pieni polmoni in alta quota, lontani dalle sostanze allergizzanti o irritanti – acari, pollini, inquinamento – controllando i sintomi dell'asma e imparando a gestire la malattia grazie ad un apposito programma studiato per loro da un team di specialisti. L'iniziativa è sostenuta dalla fondazione Bambino Gesù onlus grazie alla convenzione triennale stipulata con l'Istituto Pio XII di Misurina, in Veneto, centro di eccellenza per la diagnosi, la cura e la riabilitazione in alta quota dei disturbi del respiro in età pediatrica. Un ambiente, a 1.756 metri di altitudine, ai piedi delle Dolomiti di Cadore, libero dagli inquinanti e dagli allergeni che innescano l'infiammazione delle vie aree in chi soffre di asma. In Italia la malattia colpisce il 10 per cento dei bambini e di questi, circa il 5 per cento è affetto da asma difficile o grave persistente, le forme più resistenti alle normali terapie. Per il campus di Misurina di quest'anno sono stati selezionati 25 bambini e ragazzi, dai 7 ai 18 anni, seguiti al Bambino Gesù, nel reparto di Broncopneumologia diretto dal dott. Renato Cutrera. (segue) (Com)