Salute: 25 giovani pazienti del Bambino Gesù da Roma a Misurina per imparare a gestire l’asma (2)

- Sono affetti da asma difficile, la forma che beneficia maggiormente di un programma educazionale appositamente svolto e delle particolari condizioni ambientali dell'alta quota: l'aria più rarefatta, con minore densità facilità il respiro; la quasi totale assenza di inquinanti e di allergeni abbatte il rischio di risposta infiammatoria (tosse, affanno, difficoltà respiratorie). Durante il soggiorno, insieme ai familiari, il gruppo partecipa a un programma che spiega come comprendere e gestire la malattia anche attraverso una corretta somministrazione delle terapie e l'abitudine all'attività fisica. Il programma è studiato da un'équipe interdisciplinare di specialisti (medici, psicologi, fisioterapisti, infermieri). L'obiettivo è tenere l'asma sotto controllo e, più in generale, migliorare la qualità della vita dei ragazzi, anche una volta rientrati in città. I risultati emersi verranno confrontati con quelli registrati 6 mesi prima e 6 mesi dopo la permanenza in alta quota. “Il soggiorno climatico a Misurina è al tempo stesso terapeutico ed educazionale – spiega Antonio Di Marco, il broncopneumologo del Bambino Gesù che accompagna i giovani pazienti dell'Ospedale Pediatrico in questa avventura - Il programma prevede il coinvolgimento delle famiglie nella gestione della malattia e delle sue complicanze e ogni giorno un'equipe interdisciplinare valuta la funzione respiratoria, le performance fisiche e bisogni psicologici dei ragazzi. Il gruppo partecipa ad escursioni a intensità crescente che servono per abituarli gradualmente all'attività fisica. I benefici del soggiorno in alta quota si protraggono poi nel tempo, anche al rientro in città, sia sul fronte delle risposte infiammatorie che dell'attitudine al movimento, molto importante in caso di asma”. (Com)