Grecia: Tsipras annuncia collaborazione tra Syriza e Verdi per elezioni parlamentari

- Il primo ministro Alexis Tsipras ha annunciato la collaborazione di Syriza con il partito ecologista dei Verdi per le elezioni parlamentari anticipate del 7 luglio. Tsipras ha osservato, durante un evento in un hotel nel centro di Atene, che "la cooperazione di Syriza con i Verdi non è un'alleanza tattica, ma un'alleanza di natura strategica, che dovrebbe esistere anche in Europa e nel mondo". Il premier ha detto che la decisione di Syriza di unirsi al movimento verde in Grecia è stata una scelta strategica "che stiamo anche cercando di attuare in Europa, perché stiamo combattendo in Europa per un nuovo polo progressista che includa la socialdemocrazia di sinistra, la sinistra e i verdi". Il capo di governo ha anche sottolineato di avere avuto di recente un incontro con l’eurodeputato dei Verdi Ska Keller. "Uno dopo l'altro, i paesi europei stanno decidendo di entrare in uno stato di emergenza climatica: in Grecia la discussione sull'affrontare i cambiamenti climatici non è presente nell'agenda del dibattito dei partiti politici", ha osservato Tsipras. "Crediamo che ora, dopo essere usciti dal memorandum, sia giunto il momento di andare avanti con un piano per la protezione dell'ambiente naturale", ha affermato il premier di Atene. (segue) (Gra)