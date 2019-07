Tpl Roma: Pd IX municipio, da lunedì attivo filobus a Laurentina ma non si penalizzino altri collegamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo anni di attesa finalmente lunedì 8 luglio entrerà in servizio il filobus sulla via Laurentina, che auspichiamo garantisca un collegamento rapido dei quartieri con le zone centrali del Municipio e la metropolitana. Affinché sia un vantaggio per i cittadini non bisogna però penalizzare i collegamenti dei quartieri con i servizi, le scuole, le sedi istituzionali". Lo dichiara il gruppo consiliare del Pd del Municipio Roma IX Eur. "Molte sono infatti le linee di trasporto pubblico che subiscono una variazione. Un cambiamento così netto va gestito coinvolgendo i cittadini che utilizzano il trasporto pubblico nella quotidianità cercando di semplificare e velocizzare gli spostamenti. Chiediamo al presidente del Municipio e alla sindaca una gestione accurata di questa fase con un'attenzione particolare ai bisogni dei cittadini, rimuovendo alcuni ostacoli che possono generarsi dalla modifica del percorso delle linee, che rischiano di trasformare un'opportunità di miglioramento della mobilità del quadrante in un danno per i quartieri. È il caso del Laurentino con 3 linee interessate da un pesante ridimensionamento (723, 776 e 779) e alla quale, pur a fronte di un voto favorevole tutto legato al varo del corridoio Laurentino, va ora posto rimedio con l'urgente convocazione di una commissione mobilità dedicata". (Com)