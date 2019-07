Ue: Buschini, presidenza Sassoli orgoglio per Roma e Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Rivolgo i migliori auguri di buon lavoro a David Sassoli che presiederà il Parlamento europeo nella fase forse più delicata,complessa ma anche affascinante dalla sua fondazione". Lo scrive in un comunicato il presidente del Consiglio regionale del Lazio Mauro Buschini. "L' elezione di un altro italiano, senza dubbio di livello come Sassoli, che prende il posto di un altro romano, Antonio Tajani, è - conclude Buschini - un orgoglio per Roma e il Lazio, al di là di ogni appartenenza politica".(Com)