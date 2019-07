Ue: Mattarella, scelta Sassoli testimonia ampia fiducia

- “A nome degli italiani tutti e mio personale desidero porgerle le più vive congratulazioni per la sua elezione alla presidenza del Parlamento europeo e sentiti auguri di pieno successo nello svolgimento del suo importantissimo incarico”. Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato al neo presidente del Parlamento europeo, David Sassoli. “L’alta responsabilità che le è stata affidata dai parlamentari dei Paesi dell’Unione – prosegue Mattarella - rappresenta una testimonianza dell’ampia fiducia riposta nella sua persona e un riconoscimento al suo costante e proficuo impegno nelle istituzioni europee. In questo spirito, le rinnovo i più sinceri e calorosi auguri di buon lavoro”.(Rer)