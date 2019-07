India: la lettera d’addio di Rahul Gandhi, “la ricostruzione del Congresso richiede decisioni dure”

- Rahul Gandhi, presidente dimissionario del Congresso nazionale indiano (Inc), ha pubblicato su Twitter una lettera di quattro pagine, poco dopo aver dichiarato alla stampa di non essere più il presidente del partito e averlo sollecitato a scegliere rapidamente un successore: una lettera d’addio e un quadro cupo dell’India di Narendra Modi, vista come un paese che arretra dal punto di vista dell’indipendenza delle istituzioni e che sta perdendo il suo pluralismo. Gandhi, dopo aver espresso la sua gratitudine per l’onore di servire il partito, spiega innanzitutto le ragioni delle due dimissioni: “Come presidente del partito del Congresso sono responsabile della sconfitta alle elezioni del 2019. La responsabilità è cruciale per la futura crescita del nostro partito. È per questa ragione che mi sono dimesso da presidente del Congresso. La ricostruzione del partito richiede decisioni dure e molte persone dovranno assumersi la responsabilità del fallimento del 2019. Sarebbe ingiusto chiamare gli altri alla responsabilità ma ignorare la mia responsabilità come presidente del partito”. (segue) (Inn)