India: la lettera d’addio di Rahul Gandhi, “la ricostruzione del Congresso richiede decisioni dure” (2)

- Quindi, il leader uscente sottolinea che non può spettare a lui indicare un nome per la successione: “Molti dei miei colleghi hanno suggerito che sia io a nominare il prossimo presidente del Congresso. È importante che sia qualcuno nuovo a guidare il nostro partito e non sarebbe corretto che scegliessi io quella persona. Il nostro è un partito con un’antica storia ed eredità, una storia di lotta e dignità che rispetto profondamente. È intrecciato nel tessuto dell’India e confido che il partito prenderà la decisione migliore su chi possa guidarci con coraggio, amore e fedeltà”. Gandhi, però, ricorda il percorso indicato: “Subito dopo essermi dimesso ho suggerito ai miei colleghi nel comitato esecutivo del Congresso che la strada fosse quella di affidare a un gruppo di persone il compito di avviare la ricerca di un nuovo presidente. Ho dato loro la facoltà di fare ciò e il mio pieno sostegno a questo processo e a una transizione morbida”. (segue) (Inn)