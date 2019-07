India: la lettera d’addio di Rahul Gandhi, “la ricostruzione del Congresso richiede decisioni dure” (3)

- Il politico riassume poi i temi della sua battaglia contro il Partito del popolo indiano (Bjp) del premier Modi: “La mia battaglia – scrive Gandhi – non è mai stata una semplice battaglia per il potere politico. Non ho odio né rabbia verso il Bjp, ma ogni cellula vivente del mio corpo istintivamente oppone resistenza alla loro idea dell’India. Questa resistenza cresce perché il mio essere è permeato di un’idea dell’India che è sempre sarà in conflitto diretto con la loro. Non è una battaglia nuova; viene condotta sul nostro suolo da migliaia di anni. Laddove loro vedono differenze, io vedo somiglianze. Laddove vedono odio, io vedo amore. Quello che loro temono, io lo abbraccio. Questa idea compassionevole permea i cuori di milioni e milioni di persone tra i miei amati connazionali. È questa idea di India che ora difenderemo con vigore”. (segue) (Inn)