India: la lettera d’addio di Rahul Gandhi, “la ricostruzione del Congresso richiede decisioni dure” (4)

India: la lettera d'addio di Rahul Gandhi, "la ricostruzione del Congresso richiede decisioni dure"

- Gandhi vede in atto un assedio contro le istituzioni e la carta costituzionale: “L’attacco al nostro paese e alla nostra amata Costituzione che sta avendo luogo è concepito per distruggere il tessuto della nostra nazione”. “In nessun modo o forma sto facendo un passo indietro da questa battaglia. Sono un soldato leale del partito del Congresso e un figlio devoto dell’India e continuerò a servirla e proteggerla fino al mio ultimo respiro”, continua il politico, assicurando la continuità del suo impegno. “Abbiamo combattuto una forte e dignitosa campagna elettorale. La nostra è stata una campagna di fratellanza, tolleranza e rispetto per tutti i popoli, le religioni e le comunità dell’India. Personalmente ho combattuto il primo ministro, l’Rss e le istituzioni che hanno conquistato con tutto me stesso. Ho combattuto perché amo l’India. E ho combattuto per difendere gli ideali su cui l’India è stata costruita. Talvolta mi sono battuto completamente da solo, e ne sono estremamente orgoglioso”, aggiunge. (segue) (Inn)