India: la lettera d’addio di Rahul Gandhi, “la ricostruzione del Congresso richiede decisioni dure” (5)

India: la lettera d'addio di Rahul Gandhi, "la ricostruzione del Congresso richiede decisioni dure"

- Secondo Gandhi non è stata una battaglia combattuta ad armi pari: “Un’elezione libera ed equa richiede la neutralità delle istituzioni di un paese; un’elezione non può essere equa senza arbitri: una stampa libera, un sistema giudiziario indipendente e una commissione elettorale trasparente che sia obiettiva e neutrale. Non abbiamo combattuto contro un partito politico nelle elezioni del 2010. Abbiamo combattuto invece contro l’intera macchina dello Stato indiano, ogni istituzione è stata schierata contro l’opposizione. Ora è evidente che la nostra amata neutralità istituzionale non esiste più in India”. Per il presidente uscente del Congresso la Rashtriya Swayamsevak Sangh (Rss), l’Organizzazione volontaria nazionale, forza paramilitare di destra, nazionalista indù, cui fa capo il Bjp, ha raggiunto il suo obiettivo dichiarato: “la conquista della struttura istituzionale del paese”. A suo parere la democrazia indiana “è stata indebolita in modo fondamentale” e “c’è il pericolo concreto d’ora in poi che le elezioni da determinanti per il futuro dell’India diventino un mero rituale”. (segue) (Inn)