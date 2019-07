India: la lettera d’addio di Rahul Gandhi, “la ricostruzione del Congresso richiede decisioni dure” (6)

- Gandhi prevede che “questa conquista del potere si realizzerà con livelli inimmaginabili di violenza e dolore per India” e che a pagarne le conseguenze saranno soprattutto “gli agricoltori, i giovani disoccupati, le donne, le comunità tribali, i dalit e le minoranze”. “La nazione indiana deve unirsi per rivendicare e far risorgere le nostre istituzioni. Lo strumento di questa resurrezione sarà il partito del Congresso. Per svolgere questo importante compito il partito del Congresso deve trasformarsi radicalmente”, prosegue il politico. Secondo Gandhi, “oggi il Bjp sta sistematicamente mettendo a tacere la voce del popolo indiano. È dovere del partito del Congresso difendere queste voci. L’India non è e non sarà mai una sola voce. È stata e sarà sempre una sinfonia di voci”. Il politico conclude con i ringraziamenti e un’esortazione a mettere da parte le ambizioni e gli interessi personali: “Non sconfiggeremo i nostri avversari senza sacrificare il desiderio di potere e combattere una battaglia ideologica più profonda”, scrive, assicurando che sarà sempre “un uomo del Congresso”. (Inn)