Lavoro: Ciacciarelli (FI), approvata mozione di cui sono firmatario su tavolo permanente per Fca Cassino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È stata approvata in Consiglio Regionale la mozione di cui sono firmatario, insieme ad altri colleghi, che impegna il presidente Zingaretti e la Giunta ad istituire un tavolo ministeriale permanente per monitorare la situazione relativa allo stabilimento Fca di Piedimonte San Germano di cui facciano parte i rappresentanti del Gruppo Fca ed i sindaci dei Comuni interessati, al fine di elaborare adeguate politiche di contrasto alla crisi e sostegno al territorio". Così, in una nota, il consigliere regionale del Lazio Pasquale Ciacciarelli (FI). "A verificare, inoltre, le ricadute sul territorio degli investimenti previsti nei bandi Fesr 2014-2020, con l'obiettivo di definire un quadro di interventi per le aziende in difficoltà, anche al fine di sostenere idonei interventi per diversificare la produzione industriale, anche alla luce delle nuove tecnologie. A promuovere una proposta di revisione della normativa vigente in materia di riconoscimento delle aree di crisi industriale complessa attraverso il superamento dei criteri di individuazione dei territori soggetti a recessione economica e perdita occupazionale, come quelle derivanti dalla crisi del settore automobilistico", ha concluso Ciacciarelli.(Com)