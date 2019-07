Speciale energia: Spagna, Araluce difende il nucleare come alternativa a emissioni inquinanti

- Il presidente di Forum nucleare, Ignacio Araluce, ha dichiarato ieri, 2 luglio, che le centrali nucleari contribuiscono alla transizione verso un'economia decarbornizzata in quanto svolgono un ruolo "essenziale" nel raggiungimento degli obiettivi climatici, non prevedendo l'emissione di particelle inquinanti. Lo riferisce il quotidiano spagnolo "La Vanguardia", spiegando che Araluce si è così espresso in occasione della terza conferenza sull'energia e l'istruzione incentrata sul tema "Il ruolo dell'energia nucleare nella lotta contro il cambiamento climatico", organizzata ieri a Barcellona in collaborazione con Endesa. Al dibattito hanno preso parte anche il direttore della Divisione sviluppo della tecnologia nucleare della Agenzia per l'energia nucleare (Nea), Sama Bilbao, e Atte Harjanne, esponente finlandese dei Verdi europei. (Res)