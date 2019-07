Energia: Enea, con ecobonus 3,3 miliardi di euro di investimenti nel 2018 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel 2018, i tre quarti delle domande di ecobonus per interventi nelle parti comuni dei condomìni hanno riguardato la riqualificazione energetica dell'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda (detrazione del 70 per cento) e circa un quarto il miglioramento delle prestazioni energetiche invernali ed estive (detrazione del 75 per cento). Sono inoltre stati avviati i primi interventi per accrescere la sicurezza sismica che prevedono detrazioni dell'80 per cento o dell'85 per cento a seconda della riduzione della classe di rischio. "Accelerare la riqualificazione degli edifici consentirebbe di compiere per un salto di qualità, con ricadute tecnologiche, ambientali, economiche e occupazionali di grande rilievo e di avvicinare l'obiettivo di risparmio energetico al 2020 indicato dal Piano d'Azione nazionale per l'efficienza energetica e dalla Strategia energetica nazionale" ha sottolineato Testa. Al 2018 l'obiettivo è stato centrato al 67 per cento: a livello settoriale, il residenziale ha già superato il target indicato, l'industria è oltre la metà del percorso (54 per cento), mentre debbono recuperare terreno i trasporti (41,6 per cento) e il terziario, Pa compresa (25,6 per cento). Dai dati sull'ecobonus 2018, emerge che lo scorso anno le famiglie italiane hanno effettuato oltre 300 mila interventi di efficienza energetica, prevalentemente per sostituire i serramenti (1,2 miliardi di spesa), per coibentare solai e pareti (circa 1 miliardo) e per installare caldaie a condensazione e pompe di calore per il riscaldamento invernale (circa 800 milioni). Circa il 77 per cento degli investimenti (2,56 miliardi di euro su oltre 3,3) riguarda edifici costruiti prima degli anni '80. In particolare, circa il 35 per cento delle risorse (oltre 1,1 miliardi di euro) è stato destinato all'edilizia anni '60. Il 36 per cento degli investimenti (oltre 1,2 miliardi di euro) ha riguardato una costruzione isolata (ad esempio una villetta mono o plurifamiliare), mentre più del 50 per cento delle risorse (pari a oltre 1,7 miliardi di euro) ha interessato interventi su edifici in linea e condomìni con più di tre piani fuori terra. Sempre nel 2018, primo anno di monitoraggio del bonus casa (detrazione al 50 per cento) sono stati effettuati 500 mila interventi con un risparmio complessivo di 700 mila MWh. (Com)