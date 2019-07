Imprese: domani a Bari la prima tappa del roadshow "Puglia competenze"

- Si svolgerà domani alle 15 presso la Sala del Consiglio di Confindustria a Bari in via Giovanni Amendola 172, il primo appuntamento del roadshow itinerante “Puglia competenze”. Il workshop ed il relativo roadshow, sviluppati in collaborazione tra Regione Puglia e Confindustria Puglia, vogliono fare il punto sulle competenze necessarie per sostenere i percorsi di internazionalizzazione delle piccole e medie imprese pugliesi, sensibilizzando gli operatori economici regionali e gli stakeholders sulle opportunità connesse alla globalizzazione e alla digitalizzazione, che per essere colte necessiterebbero di capitale umano altamente specializzato. All’incontro parteciperanno l’assessore regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro Sebastiano Leo, Salvatore Toma di Confindustria Puglia, Amerigo Lombardi della Fondazione Giacomo Brodolini, Filippo Fasulo in qualità di direttore Centro studi della Fondazione Italia-Cina e Daniela Cupertino di Arti-Regione Puglia. (segue) (Ren)