Rifiuti Roma: Lorenzin (Cp), è diventata emergenza sanitaria, nuovi vertici Ama subito al lavoro

- "Roma è in ginocchio sotto una montagna di rifiuti. L'estate sta ampliando l'emergenza che è diventata ormai anche sanitaria. I nuovi vertici dell'Ama si mettano subito al lavoro per far tornare la Capitale in uno stato dignitoso. Progettualità per gli impianti e per la gestione della raccolta: la sindaca Raggi la smetta di dare la colpa ad altri e risolva questa emergenza epocale". Così la leader di Civica popolare ed ex ministro della Salute Beatrice Lorenzin. (Com)