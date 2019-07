Giustizia: Salvini a Anm, ultimi che possono dare lezione morale

- Non "entro in casa altrui, però con quello che stiamo leggendo sulle spartizioni di poltrone e Procure a cura di qualche magistrato, penso che siano gli ultimi che possano dare lezioni di morale a chiunque. Sentire che Salvini è il problema di questo Paese, mi sembra veramente folle": lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in risposta alle accuse dell'Associazione nazionale magistrati. Il leader della Lega ha parlato, con i giornalisti, a margine dell'esercitazione sull'uso del taser all'Istituto ispettori della polizia a Nettuno, vicino Roma. L'Anm, a proposito della scarcerazione della comandante della nave Sea Watch, Carola Rackete, in una nota aveva sottolineato di registrare "ancora una volta, commenti sprezzanti verso una decisione giudiziaria, disancorati da qualsiasi riferimento ai suoi contenuti tecnico-giuridici, che rischiano di alimentare un clima di odio e di avversione, come dimostrato dai numerosi post contenenti insulti e minacce nei confronti del Gip di Agrigento pubblicati nelle ultime ore". (Rin)