Emilia-Romagna: da Regione 1,4 milioni per progetti socio assistenziali gestiti da imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’agricoltura cambia volto e si apre al sociale grazie a Un bando varato dalla Giunta regionale dell’Emilia-Romagna metterà a disposizione 1,4 milioni di euro per finanziare i progetti di imprese agricole per la costruzione, ristrutturazione o ampliamento di immobili o locali da destinare ad attività socio-assistenziali ed educative, in convenzione con i Comuni o altri enti pubblici (Asp, Ausl, ecc.) che si occupano di servizi alla collettività. Si tratta del secondo bando di questo tipo nell’ambito del Programma regionale di sviluppo rurale (Psr) 2014-2020 - il primo risale al 2016 - e le domande potranno essere presentate fino al 30 settembre prossimo secondo le procedure, modalità e la modulistica indicate da Agrea, l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura della Regione Emilia-Romagna (http://agrea.regione.emilia-romagna.it). (segue) (Ren)