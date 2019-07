Emilia-Romagna: da Regione 1,4 milioni per progetti socio assistenziali gestiti da imprese (2)

- “Con questa misura – ha sottolineato l’assessore regionale all’Agricoltura, Simona Caselli - diamo continuità a un tipo di intervento che è una novità assoluta dell’attuale ciclo di programmazione, con l’obiettivo di favorire la diversificazione e l’integrazione di reddito delle imprese agricole. Con il precedente bando abbiamo finanziato progetti innovativi che si muovono nell’ottica di rinsaldare il rapporto dell’agricoltura con il territorio e le istituzioni, promuovendone in maniera ancora più efficace e con maggiore visibilità la sua funzione al servizio della collettività. Un ruolo questo che integra e nobilita aspetti fondamentali dell’agricoltura, come la fornitura di prodotti di qualità o la cura e la salvaguardia dell’ambiente”. Potranno partecipare al bando le imprese iscritte all’Anagrafe regionale delle aziende agricole e all’apposita sezione del registro delle Camere di commercio che hanno stipulato una convenzione pluriennale con un ente pubblico per gestire un servizio di carattere socio-assistenziale rivolto alla popolazione. La convenzione deve avere una durata minima di sette anni o, se inferiore, prevedere il tacito rinnovo. (segue) (Ren)