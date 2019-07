Emilia-Romagna: da Regione 1,4 milioni per progetti socio assistenziali gestiti da imprese (3)

- Il sostegno finanziario della Regione sarà erogato sotto forma di contributo in conto capitale e coprire il 60% delle spese di investimento, entro il “tetto” di 200mila euro in un triennio di aiuti in regime “de minimis” fissato dalle regole europee. Le spese ammissibili riguardano interventi di costruzione, ristrutturazione e/o ampliamento di locali da destinare alle attività sociali ed assistenziali, nonché l’acquisto delle necessarie attrezzature. Ammesse, parzialmente, anche le spese di elaborazione del progetto socio-assistenziale, nel limite del 5% dell’investimento, e quelle generali e tecniche, fino ad un massimo del 10% del costo totale. Per la formazione della graduatoria saranno adottate alcune specifiche priorità, con l’attribuzione di punteggi differenziati ai progetti contro le nuove povertà - come l’aiuto a disoccupati ed esodati -, agli investimenti per la nascita di agriasili e agrinidi, o dare ospitalità per famiglie in difficoltà con bambini piccoli. Punteggi aggiuntivi anche a favore delle imprese a conduzione femminile. (Ren)