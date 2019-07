Farnesina: Vignali, giovani italiani all'estero devono avere ruolo chiave in elezioni Comites (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Parlando poi del bilancio, il direttore ha osservato come quello del 2019 sia stato fondamentalmente uguale a quello del 2017. "Lo stanziamento per ora è sufficiente per ciò che riguarda le richieste di integrazione finanziaria dei Comites. Ulteriori incrementi che dovessero venire dal disegno di legge di assestamento , tuttavia, sarebbero sempre benvenuti", ha detto Vignali. Toccando il tema delle assunzioni, il direttore ha affermato che del personale a contratto che verrà assunto, il 70 per cento verrà dedicato a sedi consolari. "Stiamo lavorando con soluzioni mirate sulla rete consolare affinché a questo personale a contratto venga riconosciuto il ruolo fondamentale che svolge nella trattazione delle pratiche degli italiani all'estero", ha concluso Vignali. (Res)