Tunisia: attentato Intilaka, esplosione provocata da spari contro kamikaze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuovi dettagli sul fallito attentato della scorsa notte a Intilaka, nel nord della Tunisia, sono stati resi noti in giornata dal ministero dell’Interno in un comunicato. Le autorità hanno precisato che l’esplosione avvenuta al termine dell’inseguimento con la polizia è stata determinata dai colpi d’arma da fuoco degli agenti contro la cintura esplosiva indossata dal ventitreenne Aymen Smiri. Inoltre, a negare le informazioni circolate nelle ultime ore sui media, il ministero dell’Interno ha precisato che l’attentatore non indossava un velo integrale (o niqab) e che non era accompagnato da una donna. L'episodio è avvenuto a pochi giorni dal duplice attentato che lo scorso 27 giugno ha colpito il centro della capitale tunisina con un bilancio di un morto e nove feriti. Agli attacchi di Tunisi, sempre lo scorso 27 giugno, si è aggiunto un assalto contro un ripetitore radiotelevisivo nell’area di Gafsa, governatorato del sud del paese che è il cuore pulsante dell’industria nazionale dei fosfati. L’attacco è stato respinto dai militari.(Tut)