Decreto Sicurezza bis: Salvini, Patronaggio? Si candidi anche lui in Parlamento con Pd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Luigi Patronaggio "si può candidare anche lui in Parlamento con il Partito democratico. Fino a prova contraria, ci sono un Parlamento ed un governo legalmente riconosciuti": così il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, sulle critiche al decreto Sicurezza bis rivolte ieri, in una audizione alla Camera, dal procuratore della Repubblica di Agrigento. Il leader della Lega ha parlato, con i giornalisti, a margine dell'esercitazione sull'uso del taser all'Istituto per ispettori di Polizia a Nettuno, vicino Roma. (Rin)