Cultura: da venerdì 5 luglio "Armonia", cultura e musica immersi nei paesaggi lombardi

- Far conoscere le foreste di montagna e le riserve naturali per contribuire a valorizzare le Foreste di Lombardia e il Parco dello Stelvio, la loro biodiversità, i valori che rappresentano e promuovere un turismo ecosostenibile. È l'obiettivo di A.R.M.O.N.I.A. (Ambiente, Risorse, Musica, Opportunità', Natura, Identità, Arte) iniziativa organizzata dall'Assessorato di Regione Lombardia agli Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni, ERSAF, Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste in collaborazione e Slow Music che inizia dopodomani, venerdì 5 luglio, e si snoda con una serie di appuntamenti e iniziative per tutto il mese ospitate in tre luoghi di grande fascino dal punto di vista paesaggistico: la Val Gerola/SO, il Parco dello Stelvio e i Corni di Canzo/CO. Per questa prima edizione sono in programma 9 concerti, 3 presentazioni, 2 performances, 2 convegni, 1 evento speciale di musica classica, 1 reading poetico e una passeggiata con cuffie wireless nel bosco: un totale di 19 proposte a prenotazione gratuita su Eventbrite, fino ad esaurimento della disponibilità dei posti. Le aree scelte sono Val Gerola (SO) - Gerola Alta e Piano della Casera di Pescegallo Foppe (loc. Pescegallo); Parco Nazionale dello Stelvio e Ghiacciaio dei Forni (SO) - S. Antonio Valfurva e Rifugio Branca; Foresta Regionale Corni di Canzo (CO) - Canzo e Prim'Alpe. "L'adesione di Regione Lombardia a questa iniziativa - afferma Massimo Sertori, assessore agli Enti Locali alla Montagna e ai Piccoli Comuni di Regione Lombardia - dimostra la grande attenzione che la Giunta Regionale, fin dall'inizio del suo mandato, ha dimostrato ai temi della montagna declinati come gestione del territorio, rispetto dell'ambiente e valorizzazione turistica culturale di tutto l'ambiente montano. Unire momenti culturali a visite naturalistiche, portare in alta quota capolavori della nostra musica e discutere dei cambiamenti climatici, è assai significativo e importante". (com)