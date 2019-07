Difesa: Trenta, in 2019 nuova missione bilaterale in Tunisia per sviluppo capacità interforze

Roma, 03 lug 12:35 - (Agenzia Nova) - Il ministro delle Difesa, Elisabetta Trenta, in Aula alla Camera ha annunciato che il governo intende "avviare in Tunisia su specifica richiesta delle Autorità locali una nuova missione bilaterale di cooperazione e supporto per lo sviluppo delle capacità interforze delle Forze armate tunisine". Nell'ambito della discussione sul rifinanziamento di missioni internazionali per il 2019 il ministro ha aggiunto: "Nello specifico il nostro personale sarà chiamato a seguire la realizzazione di uno dei tre comandi regionali destinati alla gestione del controllo del territorio per il quale c'è una forte aspettativa tunisina di sostegno anche finanziario". (Rin) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata - Il ministro delle Difesa, Elisabetta Trenta, in Aula alla Camera ha annunciato che il governo intende "avviare in Tunisia su specifica richiesta delle Autorità locali una nuova missione bilaterale di cooperazione e supporto per lo sviluppo delle capacità interforze delle Forze armate tunisine". Nell'ambito della discussione sul rifinanziamento di missioni internazionali per il 2019 il ministro ha aggiunto: "Nello specifico il nostro personale sarà chiamato a seguire la realizzazione di uno dei tre comandi regionali destinati alla gestione del controllo del territorio per il quale c'è una forte aspettativa tunisina di sostegno anche finanziario". (Rin)