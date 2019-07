Roma: Campidoglio, avviso pubblico per convenzioni con associazioni sportive per inclusione sociale

- Roma Capitale ha pubblicato un avviso pubblico per la stipula di convenzioni con le associazioni sportive operanti sul territorio per la realizzazione di un intervento di inclusione sociale nell'ambito di contesti attivi teso al miglioramento del benessere della persona, in particolar modo in favore di minori con età compresa fra i 5 e i 16 anni facenti parti di nuclei familiari beneficiari di misure di contrasto alla povertà. Lo comunica il Campidoglio in una nota. Nello specifico è previsto un rimborso delle spese sostenute per acquisto di servizi sportivi, al fine di sostenere e promuovere uno stile di vita sano associato alla pratica sportiva. Per tale motivo si ricerca la costituzione di un elenco di associazioni sportive interessate a costituire delle forme di collaborazione fra il pubblico e il privato sociale. "Lo sport si prefigura come il tramite ideale per la promozione di uno stile di vita sano, rimane fondamentale trasmetterne i benefici a partire dalle prime fasce di età, facendo sì che diventi una pratica applicata alla vita quotidiana dei giovani, per prevenire obesità e malattie ad essa correlate", si legge nella nota. (segue) (Com)