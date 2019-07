Politica: Cirielli (FdI), Governo fermo su espulsioni e inasprimento pene

- "Un nigeriano a Brescia ha tentato di violentare in pieno centro due ventenni. Episodi che ormai si ripetono quotidianamente". Lo ha dichiarato in una nota Edmondo Cirielli, questore della Camera dei Deputati e parlamentare di Fdi. "Ma cosa fa il governo Lega Cinque stelle? - ha proseguito Cirielli - Dopo un anno non c'è alcun intervento legislativo serio per reprimere, contrastare e inasprire le pene per i reati di violenze sessuali. Ed è fermo anche sulle espulsioni degli immigrati irregolari o che commettono reati".(Ren)