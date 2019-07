Sanità: firmata convenzione tra Comando logistico Esercito e Sapienza, Celio tra scuole di specializzazione

- Questa mattina, presso la sala del Senato del Rettorato, il rettore Eugenio Gaudio e il comandante logistico dell'Esercito, generale di Corpo d'armata Francesco Paolo Figliuolo hanno siglato la convenzione che sancisce la collaborazione tra l'Ateneo e l'Esercito, nella prospettiva di una sempre più crescente sinergia tra sanità civile, sanità militare e mondo accademico. In particolare con l'accordo il Policlinico militare di Roma "Celio" sarà inserito nella rete formativa delle Scuole di specializzazione dell'ateneo romano e questo consentirà una fattiva collaborazione tra medici militari e professionisti universitari. Il Rettore, nel ringraziare tutti i soggetti coinvolti per l'impegno profuso nel raggiungimento di questo importante risultato, ha sottolineato come il policlinico Celio rappresenti una risorsa per il paese, con il quale già da tempo la Sapienza ha rapporti di collaborazione. Questa convenzione costituisce un motivo di crescita reciproca, sia per l'opportunità che i nostri giovani avranno di frequentare le qualificate strutture dell'ospedale, sia perché in questo modo si realizza quella sinergia tra sanità civile e sanità militare che è uno degli scopi dell'apertura del Celio alla popolazione. (segue) (Com)