Sanità: firmata convenzione tra Comando logistico Esercito e Sapienza, Celio tra scuole di specializzazione (2)

- Il comandante logistico, nel suo intervento, ha sottolineato come il processo in atto per il rafforzamento strutturato di sinergie sui temi della salute rappresenta non solo un esempio di virtuosa cooperazione interministeriale e inter-agenzia ma anche un'imprescindibile prospettiva di sviluppo della sanità militare, in previsione di ampliare le proprie competenze di intervento, specialmente in contesti di strategica valenza operativa. Grazie a questa convenzione si apre un percorso che renderà possibile valorizzare "in rete" alcune specializzazioni che rivestono un ruolo chiave nei vari contesti operativi dove sono schierati assetti sanitari militari. Presenti alla cerimonia numerose autorità tra cui il sottocapo di Stato maggiore della Difesa, Generale di Corpo d'armata Francesco Luigi De Leverano, già Comandante logistico dell'Esercito, il Generale di Corpo d'armata Danilo Errico, già Capo di Stato maggiore dell'Esercito, i presidi della facoltà di Medicina e odontoiatria Antonella Polimeni e della facoltà di Farmacia e medicina Carlo Della Rocca, il Direttore generale della Sapienza Simona Ranalli. (Com)