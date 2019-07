Rifiuti Roma: Bordoni (FI), cumuli di spazzatura sono fotoricordo di questa estate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Invece dello spettacolo senza fiato del Colosseo o del cupolone, quello che circola in queste ore, come fotoricordo dei turisti in vacanza a Roma, sono i rifiuti, i cassonetti strabordanti, le colonie di topi che invadono le strade della Capitale. Questa è una vergogna, un attacco alla credibilità della città eterna, che darà un duro colpo al turismo. Di fronte a una situazione che ha superato la normale decenza, la sindaca non fa nulla, non ha idee, non ha una strategia. In queste condizioni non si può andare avanti, Raggi si dimetta". Così Davide Bordoni consigliere capitolino e capogruppo di FI. (Com)