Firenze: domani a Palazzo del Pegaso la presentazione dell'Empoli jazz summer festival 2019

- L'Empoli jazz summer festival 2019, con 18 eventi in centro storico solo per il mese di luglio, sarà presentato domani alle 12 in sala Barile di Palazzo del Pegaso a Firenze. A illustrare il cartellone delle iniziative il concerto del sassofonista Joshua Redman che si esibirà in piazza Farinata degli Uberti, il presidente dell’assemblea toscana Eugenio Giani e il consigliere regionale Enrico Sostegni. Saranno inoltre presenti l’assessore alla Cultura del comune di Empoli, Giulia Terreni, il presidente dell’associazione Empoli jazz, Aniello Caruso, il social media manager del Festival, Giovanni Oreno, e il curatore della rassegna e della programmazione, Filippo d’Urzo. (Ren)