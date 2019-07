Nato: a Washington "Nato at 70: Refocusing for Change?" in occasione dei 70 anni dell'Alleanza

- Per segnare i 70 anni dell’Alleanza atlantica, la Nato Defense College Foundation (Ndcf) ha organizzato un evento a Washington, città dove nel 1949 i ministri degli Esteri di 12 paesi hanno firmato il trattato fondativo della NATO. Il 27 giugno 2019, la Ndcf ha organizzato la conferenza di alto livello Nato at 70: Refocusing for Change? in collaborazione con l’Atlantic Council, Philip Morris International, Leonardo S.p.A., Mbda, il Nato Defense College e la National Defense University. Il primo evento oltreoceano della Fondazione ha riunito tra i più rilevanti esponenti americani ed europei del decision shaping per discutere in due panel lo stato di salute attuale dell’Alleanza, l'evoluzione del panorama strategico mondiale e prospettive future per le politiche di sicurezza e difesa. A chiudere i lavori, l’ex segretario di Stato Madeleine Albright. L’ambasciatore Alessandro Minuto-Rizzo (presidente dell’Ndcf) ha dato il via alla conferenza sottolineando la necessità di approfittare di un anniversario tanto importante per riflettere sulle mutazioni profonde del panorama geopolitico globale e sugli adattamenti interni ed esterni che una grande alleanza quale la Nato deve mettere in atto. (segue) (Com)