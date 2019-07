Nato: a Washington "Nato at 70: Refocusing for Change?" in occasione dei 70 anni dell'Alleanza (2)

- “È evidente che il mondo sta cambiando velocemente, forse anche troppo velocemente, e non è più possibile vivere di glorie passate. Lo scenario internazionale sta diventando sempre più complesso e occorre pensare a un rinnovamento strutturale delle alleanze transnazionali. La frammentazione è pericolosa e, oggi più che mai, servono dei security provider in grado di contribuire ad una governance globale”. Diverse volte nei lavori l'Italia è stata menzionata come elemento importante per la coesione interna all’Alleanza e come attore chiave per affrontare i problemi della Regione Sud della Nato (instabilità, migrazione irregolare, terrorismo, traffici illegali). Sul problema del burden sharing l'autorevole esperto Anthony Cordesman (titolare della Cattedra Arleigh A. Burke, Center for Strategic and International Studies) ha detto chiaramente che il criterio del 2 per cento è inutile, controproducente in termini di efficacia e politicamente dannoso. Servono nuovi parametri basati sulle capacità espresse e non sulla spesa nominale. “Non si basa la valutazione di un’alleanza sulla sua spesa militare. Non è possibile forzare gli alleati perché arrivino a spendere il 2 per cento senza prima cambiare la loro struttura difensiva. Noi dobbiamo essere onesti e smetterla d’intimidire gli alleati con la questione della ripartizione delle spese e stabilire una valutazione realistica della minaccia”. (segue) (Com)