Nato: a Washington "Nato at 70: Refocusing for Change?" in occasione dei 70 anni dell'Alleanza (3)

Nato: a Washington "Nato at 70: Refocusing for Change?" in occasione dei 70 anni dell'Alleanza

- Nonostante gli attacchi politici da diverse parti, oggi la Nato gode di un consenso del 75 per cento tra gli americani e di cifre altrettanto positive tra gli europei. Allo stesso tempo, è innegabile che l’Alleanza debba ridefinire valori e obiettivi comuni, così come rivedere le sue strategie dopo l’ultimo Concetto Strategico 2010. A tal proposito, si è parlato in particolare di: considerare apertamente la questione della Cina; investire nelle dimensioni emergenti del cyber e dello spazio (competizione e deterrenza, protezione dei mezzi spaziali); dividere meglio i compiti strategici tra alleati in Europa e nell’Indo-Pacifico; avere marine di paesi europei in missione per affermare la libertà di navigazione nei punti caldi del Pacifico; allocare nuove risorse nei partenariati arabi e asiatici, tra cui l’India. “Stiamo andando verso un mondo in cui gli Stati Uniti e i loro alleati Nato non potranno più essere gli unici fornitori di sicurezza. Occorre creare le capacità tecniche e finanziarie perché altri organismi possano fare ciò che la Nato ha fatto”, ha affermato Charles Kupchan (Senior Fellow del Council on Foreign Relations). (segue) (Com)