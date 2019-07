Nato: a Washington "Nato at 70: Refocusing for Change?" in occasione dei 70 anni dell'Alleanza (4)

Roma, 03 lug 12:51 - (Agenzia Nova) - L'evento si è concluso con il discorso dell'ex segretario di Stato Madeleine Albright, che ha ribadito ancora una volta la centralità dell'Alleanza atlantica. "Sono fermamente convinta che la Nato sia ancora importante e dobbiamo assicurarci che continui a funzionare al meglio. Dobbiamo lavorare fianco a fianco con i paesi membri, con i nostri alleati, tenendo a mente che tutto ciò che accade nel mondo finisce per essere intimamente interconnesso. È necessario spiegare alle persone, e in particolare negli Stati Uniti, che le cose che accadono all'estero hanno ripercussioni su ognuno dei nostri paesi, e l'unico modo per affrontarle è insieme ad alleati forti. [...] A settant'anni tanto le persone quanto le istituzioni hanno bisogno di un rinnovamento. Le nuove generazioni di politici avranno occasione di rinnovare le nostre promesse nel corso dell'ottava decade". (Com) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata