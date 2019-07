Lombardia: cartolibrai chiedono intervento Ufficio scolastico regionale per vendita diretta libri nelle scuole

- Forte preoccupazione dell'Associazione cartolibrai e giocattoli (Confcommercio Milano) "sulla pratica ormai diffusa all'interno degli istituti scolastici statali in Lombardia – spiega il presidente dei cartolibrai Alfredo Scotti – dell'acquisto diretto, da parte dei docenti, di sussidi didattici, libri, prove Invalsi, dizionari, diari, mediante l'intermediazione di rappresentanti editoriali o propagandisti". Il presidente dell'Associazione cartolibrai, assieme a Piero Fiechter, presidente di Ali Milano, l'Associazione dei librai, ha sollevato il problema con una nota inviata a Delia Campanelli, direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia. "Le librerie e le cartolibrerie – si evidenzia nella nota – rappresentano l'anello finale della catena distributiva più idoneo per la commercializzazione dei testi e di quant'altro venga utilizzato nelle scuole, e garantiscono l'assistenza agli studenti e alle loro famiglie sul territorio, nonché agli stessi docenti, durante tutto l'anno scolastico". Al direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale le Associazioni chiedono un intervento presso i responsabili dei Plessi scolastici lombardi e ricordano come la pratica diffusa nelle scuole non sia consentita dalle norme "e non risulta altresì essere conforme alla normativa fiscale in materia di attività di commercio al dettaglio". "Evitiamo, nel principio della libera concorrenza – conclude Scotti – che le scuole si trasformino in rivendite di prodotti di cartoleria/libreria sostituendosi ai negozi di vicinato". (com)