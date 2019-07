Difesa: Romania, consorzio Naval Group e Constanta Shipyard si aggiudica gara per corvette

- La partnership tra la società francese Naval Group e Constanta Shipyard ha vinto la gara per la fornitura di corvette multifunzionali alla Romania. Lo ha annunciato il ministro della Difesa romeno Gabriel Les, secondo quanto riportato dal sito web di informazione “Romania Journal”. Tre offerte sono state depositate presso il ministero della Difesa nell’ambito di questa gara, dalla olandese Damen, dalla italiana Fincantieri e da Naval Group. Secondo la testata, la compagnia statale francese avrebbe fatto l'offerta più economica per ottenere il contratto. Alla domanda su quali siano stati i criteri per scegliere il vincitore, il ministro ha sottolineato che tutti i criteri tecnici richiesti dal beneficiario sono stati rispettati, sottolineando che la società francese ha anche offerto il prezzo più basso. (segue) (Rob)