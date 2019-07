Romania: Camera vota oggi ddl su voto all'estero

- La Camera dei deputati della Romania voterà oggi per il cosiddetto ddl sul voto all’estero. Il voto è decisionale dopo che il pacchetto legislativo di modifica alla normativa elettorale è stato approvato lunedì dal Senato di Bucarest. Il provvedimento stabilisce l'aumento a tre giorni del periodo di voto per i romeni all'estero, rispettivamente venerdì, sabato e domenica. Il disegno di legge arriva dopo che, alle europee dello scorso 26 maggio, i cittadini romeni che vivono all’estero sono stati costretti a file interminabili davanti ai seggi elettorali. Molti di loro non sono riusciti ad esprimere il proprio voto. Le modifiche approvata dal Senato saranno discusse domani alla Camera dei deputati per l'approvazione finale. (Rob)